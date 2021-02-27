Регион Нагорного Карабаха Азербайджана вернулся в заголовки газет во всем мире в ноябре прошлого года, когда Азербайджан успешно завершил процесс освобождения своих территорий от армянской агрессии. Самой чудовищной по своей жестокости страницей армянской агрессии в Нагорном Карабахе является кровавая резня в азербайджанском городе Ходжалы во время Первой карабахской войны, где были убиты и были захвачены в плен мирные жители, в том числе женщины, дети и старики.

Об этом написал израильский журналист Дин Шмуэль Эльмас в ведущей израильской ивритоязычной газете «Israel Hayom» в своей статье «Азербайджанцы никогда не забудут кровавую резню в Ходжалы, устроенную армянами», сообщает АЗЕРТАДЖ.

Автор статьи отмечает, что во время этого кровавого акта геноцида в Ходжалы жители хотели покинуть свой город, который подвергся бомбардировке со стороны армянской армии, и они сделали это в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, размахивая белыми флагами. «Однако азербайджанские мирные жители были расстреляны со стороны армянских вооруженных формирований. Людей убивали с особой жестокостью. В результате этого акта вандализма 613 жителей Ходжалы погибли, 487 получили ранения и 1275 человек попали в плен. В настоящее время нет информации о судьбе 150 человек», – подчеркнул израильский журналист Дин Шмуэль Эльмас.

Как и каждый год, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил это событие и, как правило, выразил непоколебимую связь между Анкарой и Баку.

«Я выражаю свои соболезнования азербайджанскому народу», — заявил президент Эрдоган и добавил: «Мы — одна нация, два государства. Мы продолжим поддерживать Азербайджан».

Официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что «мы никогда не забудем убитых в этой жестокой резне и не позволим забыть о них».

Помимо этого, отмечает Дин Шмуэль Эльмас, МИД Турции выступил с заявлением: «Мы знаем, что раны от страшного Ходжалинского акта геноцида еще не зажили. Мы разделяем нашу боль с Азербайджаном». Глава МИДа Турции заявил: «Мы не забыли и не можем забыть преступление против человечности, которое произошло в Ходжалы».

Автор статьи приводит слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Мы отомстили за жертв Ходжалы на поле боя».

«Изгнание азербайджанских беженцев с исконных земель было одним из крупнейших изгнаний мирного населения в Европе со времен Второй мировой войны», — сказал Israel HaYom Арье Гут, известный эксперт по израильско-азербайджанским отношениям и глава «Азербайджанского Дома в Израиле».

Эксперт отметил: «Ходжалы явился результатом жестокой этнической чистки азербайджанских земель, осуществленной армянами с варварской жестокостью. Эта нечеловеческая жестокость по отношению к женщинам, старикам и детям не поддается никакому пониманию. Единственная вина этих несчастных людей в Ходжалы была в том, что они были азербайджанцами», — отмечает израильский эксперт.

Арье Гут добавил: «Мы хотим и требуем, чтобы международное сообщество привлекло к ответственности тех преступников, которые долгое время оставались у власти, а сегодня продолжают быть частью армянского политического истеблишмента — бывшего президента Сержа Саргсяна и бывшего президента Роберта Кочаряна. Мы будем продолжать действовать в этом направлении — эти преступники должны предстать перед международным судом. Преступление не должно остаться безнаказанным. Мы не хотим повторения кровавых событий в Ходжалы. И мы требуем справедливости к Ходжалы», – резюмировал Арье Гут.

Minval.az