В последние годы продолжалось строительство новых участков бакинского метро, сообщили Trend в Бакинском метрополитене.

После ввода в эксплуатацию третьей линии метро в апреле 2016 года, станций «Мемар Аджеми» и «Автовокзал» «фиолетовой линии» продолжается строительство депо на этой линии и станции «Ази Асланов» «зеленой линии».

Третья станция «фиолетовой» линии, названная «8 Ноября» в честь Победы, одержанной в Отечественной войне 2020 года, готовится к вводу в эксплуатацию и в рамках последнего этапа строительства осуществляются мероприятия в соответствии с технико-эксплуатационными условиями.

Minval.az