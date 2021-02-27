Благодаря особой заботе президента Ильхама Алиева о семьях шехидов и инвалидах войны программа обеспечения квартирами и частными домами в 2021 году будет расширена почти в 2 раза. В этом году квартиры и частные дома будут предоставлены примерно 3 тысячам семей шехидов и инвалидов войны.

Об этом на заседании коллегии в Министерстве труда и социальной защиты населения сказал министр Сахиль Бабаев, передает АПА.

Он отметил, что открытие Шаганского реабилитационного пансионата, состоявшееся 25 февраля при участии президента, показывает, что работа по предоставлению квартир семьям шехидов и инвалидам войны успешно продолжается.

Minval.az