«Азербайджану очень повезло с руководителем. Когда я говорю о прекрасном русском языке Ильхама Алиева, я имею в виду его советское прошлое. Он закончил институт в России. Его самого и его отца Гейдара Алиева уважает весь Азербайджан. Сын его очень достоин. Он такой же политический руководитель, очень ответственный», — приводит «Спутник» слова председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы России Леонида Калашникова.

С депутатом Госдумы была обсуждена ситуация в Карабахе, роль российского миротворческого контингента, соблюдение трехстороннего мирного соглашения и перспективы сотрудничества Баку с Москвой и Анкарой.



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