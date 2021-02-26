В 1992 году мы покинули Ходжалы босиком. В 2020 году под руководством Верховного главнокомандующего мы вернулись на нашу историческую землю Карабах.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, сопроводив сказанное соответствующей иллюстрацией.

Minval.az