В 1992 году мы покинули Ходжалы босиком. В 2020 году под руководством Верховного главнокомандующего мы вернулись на нашу историческую землю Карабах.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, сопроводив сказанное соответствующей иллюстрацией.

Xocalıdan biz 1992-ci ildə ayaqyalın çıxdıq. 2020-ci ildə Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında tarixi Qarabağ torpağımıza belə qayıtdıq. pic.twitter.com/8e7hnSaefM — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) February 26, 2021

Minval.az