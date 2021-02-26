В Шуше почтили минутой молчания память жертв Ходжалинского геноцида. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.
В Шуше было прервано движение транспортных средств, почтена память жертв геноцида.
В Шуше почтили минутой молчания память жертв Ходжалинского геноцида. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.
В Шуше было прервано движение транспортных средств, почтена память жертв геноцида.
Дата: 2021/02/26 20:07
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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В 1992 году мы покинули Ходжалы босиком. В 2020 году под руководством Верховного главнокомандующего мы вернулись на нашу историческую землю Карабах
На мероприятии минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида
Об этом сообщает Минобороны России
В память шехидов Ходжалинского геноцида
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