Министерство культуры Азербайджана приступило к сбору материалов для создания фонда Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы, сообщили в ведомстве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 декабря 2020 года подписал распоряжение о создании в Баку Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы. Мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы создаются с целью демонстрации уникального героизма азербайджанского народа в Отечественной войне и Великой исторической Победы, увековечивания памяти шехидов.

Министерство отмечает, что граждане активно участвуют в передаче необходимых материалов для фонда. Также в этом направлении вносят свой вклад Внутренние войска министерства внутренних дел, Агентство по разминированию, Государственная пограничная служба, министерство оборонной промышленности. Галерея «Gazelli Art House» также предоставила материалы для фонда музея.

Переданные материалы являются первыми экспонатами фонда Музея Победы. Среди них — остатки различных видов оружия и снарядов, применявшихся вооруженными силами Армении против мирного населения Азербайджана во время Отечественной войны, личные вещи азербайджанских военнослужащих, героически сражавшихся с оккупантами.

Работа по сбору материалов для создания фонда Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы продолжается.

Minval.az