Азербайджан ждет из России вакцин «Спутник V» и «Astrazeneca», поскольку документы на их поставки подписаны, заявил президент Ильхам Алиев.

«С российской стороной у нас с самых первых дней были подписаны соответствующие документы по поставке вакцины AstraZeneca в Азербайджан, поскольку российские компании являются дистрибуторами этой вакцины на постсоветском пространстве, а также вакцины «Спутник V». Эти вакцины нам еще не поступили, у нас есть информация, что «Спутник V» пока обеспечивает внутренние потребности России и очень ограниченные количества этих вакцин были поставлены в зарубежные страны», — сказал президент на пресс-конференции для местных и иностранных СМИ.

Minval.az