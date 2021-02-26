«В нашу страну была приглашена группа врачей из Турции. Среди них были ортопеды, нейрохирурги, хирурги и другие квалифицированные врачи. Они в течение трех дней обследовали в наших медицинских учреждениях находящихся в тяжелом состоянии участников войны», сообщил АПА руководитель Фонда «YAŞAT» Эльвин Гусейнов.

Он отметил, что если по итогам обследования выяснится, что нашим участникам войны требуется операция или лечение за границей, то их отправят на обследование и лечение за границу: «В настоящее время в Турции находятся 18 наших участников войны. Сегодня мы отправили в Турцию еще 2 участников войны. Мы отправим на операцию в Турцию и часть других участников войны. Примерно 10 участников войны уже прооперировали в Турции, их самочувствие нормальное. Мы ежедневно интересуемся состоянием каждого участника войны, их лечением. В ближайшие дни предусмотрен приезд в нашу страну окулистов из Израиля».

Minval.az