«Сегодня, 26 февраля, отмечается памятная дата — День памяти жертв Ходжалинского геноцида. С целью обеспечения безопасности посетителей, направляющихся в настоящее время к памятнику «Крик матери» на проспекте Ходжалы, на всех пересекающихся улицах и проспектах ограничено движение автомобилей», сообщил начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, ограничено движение автомобилей и изменено направление движения от улицы Юсифа Сафарова в направлении проспекта Ходжалы, от 10-го заводского круга, проспекта Бабека, улицы Наджафгулу Рафиева, проспекта Нобеля, а также улиц Мехти Мехтизаде и Сабита Оруджова.

«Движение к памятнику «Крик матери» для почитания памяти жертв Ходжалинского геноцида организовано с улицы Наджафгулу Рафиева. Пешеходы движутся в этом направлении группами по 5 человек с использованием защитных масок и с соблюдением дистанции. После посещения памятника посетители проходят в сторону станции метро «Хатаи» на проспекте Ходжалы, где вправо от улицы Натига Алиева движение организовано в любом направлении».

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