Бывший президент Армении Саргсяна заявил, что на четвертый день войны Армения готова была применить «Искандеры» против Азербайджана. Об этом заявил российский политик, журналист, общественный деятель Максим Шевченко.

Он напомнил, что на вооружении карабахских сепаратистов «Искандеров» не было. «То есть Саргсян призывал на 4 день войны, которая велась на территории Азербайджана, нанести тактическим оружием удар по азербайджанской инфраструктуре, призывал к военному преступлению. И какая-то часть армянских политиков, журналистов и граждан поддерживали это. Заявление Саргсяна само по себе преступно и чудовищно. Армения применяла ракеты «Точка-У» и «Скад» по гражданскому населению Азербайджана, по Гяндже. В Гяндже я был в тех местах, куда попали эти ракеты. Это были абсолютно мирные кварталы, где не было никаких военных объектов. И пуск этих ракет были, ничем иным, как актами террора», — рассказал журналист, предложив начать расследование по призыву Саргсяна бить «Искандерами» по Азербайджану (цитата по «Спутнику»).

По мнению М.Шевченко, карабахский клан Армении пытается полностью переложить ответственность за поражение в карабахской войне на Пашиняна. «Но они 30 лет руководили Арменией, готовили Карабах к войне, рыли окопы, минировали поля, и все кончилось за месяц. Была разгромлена «знаменитая» армия «Нагорного Карабаха»», — указал он.

Как подчеркнул М.Шевченко, сейчас некоторые журналисты и политики разжигают межнациональную ненависть, есть те, кто грезит реваншем, хочет попробовать применить тактические ракеты, «Искандеры».

«В чем смыл этих ударов? Как они собираются вести войну? Они собираются бить «Искандерами» по прекрасному Баку, по нефтяным месторождениям? Я думаю, если война продолжиться, она будет развиваться в крайне неблагоприятном для армянской стороны ключе. Поэтому, думаю, что это просто шантаж и угроза. Реванш не возможен», — уверен М.Шевченко.

Minval.az