Национальный авиаперевозчик Азербайджана с восьмого марта начинает выполнять специальные рейсы по маршруту Баку-Киев-Баку.

Как говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», авиакомпания будет осуществлять регулярные рейсы по данному маршруту с частотой два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Полеты будут выполняться в аэропорт «Борисполь».

Приобрести авиабилеты, а также ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте авиакомпании.

Пассажирам рейса по направлению Баку-Киев:

— иметь право въезда на территорию Украины. Правила въезда в Украину в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке.

— следует получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, опубликован на сайте авиакомпании.

Пассажирам рейса по направлению Киев-Баку следует:

— проверить право въезда в Азербайджан. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан, представлен на странице по ссылке.

— получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста также должен быть указан QR-код, он будет проверяться на стойках регистрации.

Со списком клиник, где можно сдать тест на коронавирусную инфекцию (COVID-19) в Киеве можно также ознакомиться на этой странице. По мере расширения сети партнерских клиник список будет пополняться.

В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции.

Пассажирам обоих направлений следует убедиться, что результат теста действителен в течение 48 часов до вылета рейса. Также они могут ознакомиться со специальными правилами перевозок, применяемых авиакомпанией AZAL в период пандемии, по ссылке.

Minval.az