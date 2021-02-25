В Азербайджане выявлено еще 126 случаев заражения коронавирусом, 142 человека вылечились, информирует Оперативный штаб при Кабинете Министров.

Три пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 233 770 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 228 299 человек вылечились, 3 209 скончались, число активных больных — 2 262.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 5 438 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 2 576 454 теста.

Minval.az