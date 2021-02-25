Официальный Баку должен незамедлительно приступить к переговорам с Анкарой, связанным с вопросом размещения турецких военных баз на территории Азербайджана, в том числе и в Нагорном Карабахе.

Об этом в беседе с Minval.az заявил руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу, комментируя последние события в Ереване, которые могут привести к гражданской войне в Армении, а также призывы переместить часть российской базы в Гюмри на армяно-азербайджанскую границу.

Эксперт напомнил о том, что ранее в своей изданной книге «Железный кулак» («Dəmir yumruq») он спрогнозировал три возможных варианта свержения Никола Пашиняна с поста премьер-министра Армении.

В первом случае это было бы возможным, если бы Пашиняна вынудил подать в отставку парламент страны. Но этого не произошло, так как большинство парламента Армении составляет пропашиняновская фракция «Мой шаг».

Помимо этого, Пашиняна можно было бы принудить к отставке путем проведения сторонниками оппозиции акций протеста. Однако оппозиция не смогла привлечь к акциям достаточно много сторонников отставки Пашиняна.

«В качестве третьего варианта, я допустил осуществление в Армении госпереворота представителями Вооруженных сил. И сейчас, похоже, задействован данный сценарий. Не исключено, что за всем этим стоят определенные пророссийски настроенные силы. Так как буквально накануне Пашинян своей критикой в адрес ОТРК «Искандер» вызвал раздражение некоторой части политической элиты России», — отметил Э.Шахиноглу.

Однако Россия, как считает эксперт, не была заинтересована в свержении Пашиняна, так как премьер-министр Армении выполнял все пункты соглашений, заключенных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Тем не менее заявления Пашиняна, связанные с российским вооружением, и в частности, критика ОТРК «Искандер», вызвали беспокойство в Кремле. И возможно, именно после этого было дано «добро» на его свержение.

По мнению политолога, сложно предсказать, как будут развиваться события в Армении далее. К тому же Пашинян не намерен «сдаваться», призвав на улицы своих сторонников. Политолог не исключил возникновения противостояния в Армении, которое приведет к гражданской войне в этой стране.

В свою очередь Азербайджан, добавил эксперт, должен внимательно отслеживать происходящие в Армении.

«Возможно, что для нас могут быть созданы условия, которые приведут к завершению всех наших проблем, которые остались незавершенными», — отметил Э.Шахиноглу.

При этом он не считает, что к власти в Армении могут возвратиться представители «карабахского клана» в лице экс-президентов Роберта Кочаряна или Сержа Саргсяна.

«Да, находясь у власти, Пашинян выполнял требования заключенных соглашений, и это как бы отвечало нашим интересам. Но это не означает, что нашим интересам противоречит приход к власти в Армении лиц, которые его свергнут. Так как если лица, которые могут сменить Пашиняна, откажутся выполнять требования соглашений, нам ничего не помешает поставить точку в вопросах, которые остались нерешенными. Мы должны повысить наши требования. Необходимо без промедления разместить наших пограничников в Лачинском коридоре. Россия не может нам помешать в этом вопросе. Так как в Армении все идет к тому, что в стране может произойти госпереворот. В первую очередь, нам необходимо взять под контроль госграницу. Мы не знаем, кто в Армении может прийти к власти», — отметил Э.Шахиноглу.

При упоминании о том, что ранее в Армении не исключили перемещения части военной базы в Гюмри непосредственно на армяно-азербайджанской границе, Э.Шахиноглу подчеркнул, что если Москва предпримет подобные действия, это можно расценить как недружественный шаг со стороны России в отношении Азербайджана.

«В этом случае, нам необходимо незамедлительно приступить к переговорам с Анкарой, связанным с вопросом размещения турецких военных баз на территории Азербайджана, в том числе и в Нагорном Карабахе. Независимо от того, готовы мы пойти на этот шаг или нет. Вероятность угроз для Азербайджана возрастает. Во-первых, в соседней Армении возникла угроза осуществления госпереворота. К власти в Армении могут прийти генералы- реваншисты, недовольные итогами 44 –дневной Отечественной войны. Во-вторых, еще одной угрозой для нас может стать переброска российской военной базы к госгранице между Арменией и Азербайджаном. Учитывая все эти угрозы, мы должны усилить военное сотрудничество с Турцией», — резюмировал он.

Бахтияр Сафаров

Minval.az