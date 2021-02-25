Как и каждый год, в этом году наш народ с большой печалью и скорбью будет отмечать годовщину Ходжалинского геноцида, наши граждане примут участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, учитывая высокий риск заражения коронавирусной инфекцией и требования карантинного режима, в этом году посещение памятника, воздвигнутого на территории Хатаинского района столицы в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида, будет организовано не так, как в предыдущие годы.

Граждане, желающие посетить памятник «Крик матери», в обязательном порядке должны пользоваться медицинскими масками и не собираться в группы более пяти человек, соблюдать социальную дистанцию.

Поэтому граждане должны будут посещать памятник группами не более пяти человек и, не останавливаясь, завершить посещение и покинуть территорию. Собираться вокруг памятника недопустимо. Для обеспечения безопасного передвижения посетителей движение транспортных средств на улицах и проспектах в направлении памятника «Крик матери» будет ограничено.

Эти требования направлены на защиту здоровья и безопасности граждан, и мы уверены, что посетители отнесутся к ним с пониманием.

Minval.az