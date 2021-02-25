Проводятся мониторинги с целью своевременного выявления и предотвращения злоупотреблений и необоснованного повышения цен на рынке розничной торговли хлебом, а также при продаже «круглого заводского хлеба», который потребляется населением больше всего.

Как сообщили в Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Минэкономики, в ходе мониторингов не было зафиксировано роста розничных цен на хлеб.

Государственная служба продолжает контрольные мероприятия.

При выявлении случаев злоупотребления и необоснованного роста цен на потребительском рынке рекомендуется обращаться в Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком.

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