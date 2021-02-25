Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджанав сообщило о ситуации на автомобильных дорогах страны связи с погодными условиями.

Как сообщили в Агентстве, на дороге Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией в настоящее время осадков не наблюдается, на территории Сиязанского, Шабранского, Губинского и Гусарского районов температура составляет 8-10 градусов мороза. На дороге Хыналыг также осадков нет, погода -15-18 ниже нуля. Начиная с утра дороги посыпают песком и солью. Движение транспортных средств обеспечено.

На дороге Гилязи-Хызы осадков не наблюдается, температура воздуха 10-12 градусов мороза, дороги также засыпаются песком и солью, движение транспорта обеспечено, передает АПА.

Аналогичная ситуация и на дорогах Баку-Гобустан, Гобустан-Шамахы-Муганлы, Муганлы-Агсу-Евлах, Баку-Алят-Гаджигабул, Гаджигабул-Уджар-Евлах, принимаются необходимые меры, движение транспорта обеспечено.

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