24 февраля представители Албано-удинской религиозной общины Азербайджана, являющейся преемницей Албанской (Кавказской) апостольской церкви, посетили древний албанский храм-монастырь Агоглан, расположенный на территории Лачинского района.

На церемонии с участием председателя Албанско-удинской христианской религиозной общины Роберта Мобили была почтена память жертв Ходжалинского геноцида, прочитаны молитвы, зажжены свечи, отмечает АЗЕРТАДЖ.

Отметим, что монастырь Агоглан является одним из объектов, подвергшихся армянскому вандализму. Этот монастырь расположен на берегу реки Агоглан недалеко от города Лачин, и является базиликой, относящейся к V-VI векам.

В VII веке до начала распространения арабского влияния территория Лачина входила в состав Албанского государства. Подвергшийся в разное время разрушениям памятник в IX веке был перестроен в стиле монастыря.

После оккупации армянами Лачинского района в 1992 году расположенные здесь тысячелетиями исторические и культурные памятники азербайджанских тюрков были подвергнуты армянскому вандализму и полностью разрушены. Подверглись разрушению и памятники, относящиеся к периоду Албанского государства. В результате фальсификации албанские храмы превратились в армянские. Не избежал горькой участи и монастырь Агоглан. Для его присвоения армяне незаконно изменили архитектурный стиль и интерьер памятника.

Minval.az