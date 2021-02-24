Исламабадский институт урегулирования конфликтов вместе с посольством Азербайджана в Пакистане провел семинар, посвященный 29-й годовщине Ходжалинского геноцида. Выступающие на семинаре раскритиковали замалчивание убийства невинных людей в Карабахе и Кашмире международным сообществом, передает «Анадолу».

Государственные служащие, ученые и военные аналитики Пакистана призвали международное сообщество наказать виновных в массовом убийстве жителей азербайджанского города Ходжалы 25-26 февраля 1992 года. Тогда армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. Было убито 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек ранено, 1275 – взято в плен. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Выступая на семинаре, глава комитета по делам Кашмира в парламенте Пакистана Шехрияр Хан Африди сказал, что неоднократные массовые убийства и акты геноцида продемонстрировали неспособность мирового сообщества защитить людей, проживающих в зонах конфликтов, а принцип «право на стороне сильного» преобладает. «Массовое насилие в Ходжалы, а также в Джамму и Кашмире использовалось оккупационными силами в качестве инструмента геноцида», — сказал Африди.

«Какие действия международное сообщество, в том числе Совет безопасности ООН, предприняло в отношении виновных, убивших сотни невинных людей в Ходжалы?» – задалась вопросом Сальма Малик, профессор Университета Каид-и-Азам в Исламабаде.

Посол Азербайджана Али Ализаде, в свою очередь, заявил, что Армения несет полную ответственность за резню в Ходжалы, виновные должны предстать перед судом. Он отметил, что, несмотря на четыре резолюции Совета Безопасности ООН и аналогичные призывы других организаций, за 30 лет оккупации не было предпринято никаких действий, никакого давления на Армению, никакого судебного преследования виновных в совершении геноцида. Он подчеркнул, что по ситуации в Кашмире было также принято несколько резолюций Совета безопасности ООН, но и эти резолюции не выполнялись в течение семи десятилетий. Посол выразил надежду, что ситуация в Кашмире вскоре будет урегулирована мирными средствами согласно соответствующим резолюциям ООН.

Африди подверг критике двойные стандарты международного сообщества в отношении массовых убийств и нарушений прав человека. Генерал-лейтенант в отставке Амджад Шоайб также осудил молчание мировых держав по поводу зверств, совершенных оккупационными силами в Кашмире и Карабахе, призвав мировое сообщество к действиям. «Лишь некоторые страны осудили убийства невинных людей в Карабахе, в то время как мировые державы хранили молчание», — сказал он.

Minval.az