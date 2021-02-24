«Трагедия в Ходжалы — это геноцид мирного азербайджанского населения, это преступление, у которого нет срока давности».

Об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Виновные должны быть установлены. Частично они известны и преданы суду. Азербайджан должен на государственном уровне, на уровне международного сообщества добиваться ареста инициаторов и исполнителей Ходжалинской резни и предания их суду международного трибунала. Это абсолютно необходимо в интересах справедливости и памяти жертв Ходжалинской трагедии», — заявил И.Коротченко (цитата по Report).

Minval.az