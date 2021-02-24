Поражение Еревана никак не связано с «Искандерами», которые в умелых руках являются надежным вооружением. Об этом заявил российский политик и военный, экс-сенатор Франц Клинцевич, комментируя скандальное заявление Никола Пашиняна.

«У Еревана не такое количество «Искандеров» и боеприпасов к ним, которое можно было бы в принципе использовать для решения каких-то реальных военных задач. К тому же эти комплексы надо правильно использовать. Что касается пуска, о котором Пашинян заявил, как о неудачном, то надо разбираться, в чем там проблем. Возможно, причина в плохой подготовке личного состава», — отметил Клинцевич в комментарии ФАН.

Что касается причин поражения в войне с Азербайджаном, то в военном плане силы были слишком неравны, отметил российский политик.

«Играя в суверенитет, многополярность и независимость, пытаясь угодить Западу и одновременно эксплуатируя Россию, Пашинян пытается угодить и нашим, и вашим. Но нельзя усидеть на двух стульях. Эти игры ничем хорошим не заканчиваются. Да, Пашинян сделал мудрый шаг, прислушался к России, остановил войну, но, если он и дальше будет пытаться заигрывать с Западом, последствия для него, да и для самой Армении могут быть очень серьезными», — подчеркнул Клинцевич.

Minval.az