До сегодняшнего дня по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в Турцию и на мировые рынки транспортировано более 431 млн тонн азербайджанской нефти.

Как говорится в сообщении Министерства энергетики, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил на первом заседании министров энергетики Совета сотрудничества тюркоязычных стран.

По его словам, до сегодняшнего дня посредством трубопроводов в Турцию транспортировано 79 млрд. кубометров газа.

«В то же время благодаря нашим проектам, часть энергоресурсов наших центрально-азиатских партнеров через Азербайджан поставляется на мировые рынки», — отметил министр.

Minval.az