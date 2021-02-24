В 5-ти точках столицы установлены палатки для людей, которым нужно согреться, сообщили в ИВ Баку.

В структуре отметили, что палатки будут функционировать в снежные дни: «Они установлены на выходе станции метро в Наримановском районе, станции метро «Иншаатчылар» в Ясамальском районе, станции метро «Азадлыг» в Бинагадинском районе, перед мечетью Имама Рзы на ул. Фаталиева в Сабунчинском районе и в Хазарском районе».

Работу палаток контролируют волонтеры Общественного объединения «Региональное развитие» и сотрудники ИВ Баку.

Minval.az