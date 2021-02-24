В Азербайджане выявлено еще 220 случаев заражения коронавирусом, 145 человек вылечились, информирует Оперативный штаб при Кабинете Министров.
Два пациента с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлено еще 220 случаев заражения коронавирусом, 145 человек вылечились, информирует Оперативный штаб при Кабинете Министров.
Два пациента с коронавирусом скончались.
Дата: 2021/02/24 15:02
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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