Инспекторы Агентства пищевой безопасности (АПБ) осмотрели партию замороженной куриной кожи весом в 9,97 тонны производства российской компании ООО «PECYPC-ЮГ», импортированной в Азербайджан ООО «AZFOOD COMPANY», сообщает Trend.

С продукции были взяты пробы и отправлены в лабораторию Института пищевой безопасности.

Анализ проб показал наличие в продукте патогенного микроорганизма сальмонеллы.

АПБ решило утилизовать продукцию.

В настоящее время осуществляются соответствующие меры в рамках требования законодательства.

Minval.az