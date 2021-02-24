Исполнительная власть города Баку заявила о проделанной работе в связи со снежной погодой.

Как сообщили в Исполнительной власти, в Баку уже 12 часов идет снег:

«Количество осадков в Баку составило 18 мм, что составляет 90% от месячной нормы. По данным гидрометеорологов, такие суровые погодные условия не были зарегистрированы с февраля 2012 года, когда в столице было минус 11 градусов, что было рекордом.

Несмотря на все это, городские коммунальные службы с ночи начали уборку города от снега. С помощью спецтехники дороги были обработаны солью и химикатами. Эта работа будет продолжаться в течение дня по особому графику».

Также в ИВ обратились в водителям:

«Не рекомендуется управлять технически неисправными автомобилями. Это представляет угрозу для движения транспорта и пешеходов».

Minval.az