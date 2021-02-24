Госагентство автомобильных дорог Азербайджана распространило информацию о ситуации на автомобильных дорогах Азербайджана в связи с погодными условиями.

Как сообщается, на дороге Баку-Губа — государственная граница с РФ идет снег, на территории Губинского района высота снежного покрова составляет 15 см, температура воздуха 8-10 градусов мороза.

На дороге Баку — Гобустан идет снег, дует сильный ветер. В настоящее время работы в этом направлении продолжаются, движение транспортных средств обеспечено.

На дороге Баку — Алят — Гаджигабул идет снег, дует сильный ветер. Участок дороги Баку-Алят посыпают смесью песка и соли, движение транспортных средств обеспечено.

На дороге Гаджигабул – Уджар – Евлах идет слабый снег, снега на дороге нет, обеспечено нормальное движение транспортных средств.

На участке Масаллы-Астара дороги Алят-Астара- граница с Иранской Исламской Республикой идет слабый снег, снега на дороге нет, движение транспортных средств обеспечено.

Minval.az