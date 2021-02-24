В связи с снежными погодными условиями в Баку устанавливаются палатки для нуждающихся в обогреве.

Об этом сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Это осуществляется в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между ИВ и общественным объединением «Региональное развитие».

Согласно меморандуму, палатки устанавливаются в 4-5 различных местах города.

Нуждающиеся в обогреве в связи с холодными погодными условиями смогут попить в палатках чай, поесть и отдохнуть. Будут созданы все условия для этого. Палатки останутся открытыми во все дни, пока наблюдаются снежные погодные условия. Контролировать эту работу будут волонтеры общественного объединения и сотрудники Исполнительной власти.

Minval.az