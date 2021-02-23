По состоянию на 23:00 23 февраля осадки в виде снега наблюдаются в Мярязя, Шемахе, Грызе, Хыналыге, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Джафархане, Алтагадже, Губе, Набрани, Халтане, Баку и на Апшеронском полуострове.

Как говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы, западный ветер усилился в Нефтчале до 25 м/с, Нафталане — 24, Агстафе — 23, Гаджигабуле — 20, Гяндже и Товузе — 18, Сабирабаде и Евлахе — 17, Тертере, Агдаме, Барде — 16, Баку — 22, Бина — 19, Маштаге, на острове Чилов — 19, Сумгайыте, на острове Гумм — 18, на Нефтяных Камнях — 21.

По данным станции «Нефтяные Камни», высота волн на Каспии достигла 4.8 метра.

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