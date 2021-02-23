23 февраля руководитель рабочей группы по азербайджано-израильским межпарламентским связям Анатолий Рафаилов встретился с послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком.

Как говорится в сообщении отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в ходе встречи был проведен обмен мнениями о перспективах развития дружбы между двумя странами, их парламентами и народами.

Посол Израиля в Азербайджане Дж.Дик выразил уверенность в дальнейшем развитии связей между двумя странами. Он отметил, что на него произвело сильное впечатление знакомство с еврейской общиной Азербайджана, толерантность в Азербайджане может послужить примером для других стран. Дж.Дик подчеркнул, что мультикультурализм – важная составная часть азербайджанского общества.

Minval.az