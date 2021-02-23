Обнародована статистика заражения коронавирусом (COVID-19) по стране.

Как сообщает koronavirusinfo.az, самым высоким является показатель инфицирования в городе Баку – 52,3%.

Показатель инфицирования в Аранском регионе составляет 13.2%, в Абшероне 12.9%, в Гянджа-Газахском регионе 8.1%, в Шеки-Загатальском регионе 3.2%, в Губа-Хачмазском регионе 3.0%, в Лянкяране 2.9%, в Горном Ширване 2.5%, в Верхнем Карабахе 1.4%.

В Нахчыване процент инфицирования составляет 0,05%, у приехавших из-за рубежа – 0,4%.

Обнародована также новая статистика заражения коронавирусом по районам Баку. В настоящее время в столице больше всего случаев заражения — 15% зарегистрировано в Бинагадинском районе.

В Хатаинском районе этот показатель составляет 13,1%, в Ясамальском районе — 12,2%, в Сабунчинском районе — 10,8%, в Насиминском районе — 7,8%, в Наримановском районе — 8,2%, в Сураханском районе — 8,2%, в Низаминском районе — 7%, в Гарадагском районе -5,3%, в Хазарском районе – 6,9%, в Сабаильском районе — 5%, в Пираллахинском районе — 0,5%.

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