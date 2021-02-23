При поддержке Фонда «YAŞAT», при совместной организации Министерства обороны Азербайджанской Республики и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию в нашу страну из Турецкой Республики доставлена группа врачей.

Согласно информации, распространенной Фондом, в группу входят ортопеды, нейрохирурги, хирурги и другие квалифицированные врачи.

Турецкие высококвалифицированные врачи в течение 3 дней проведут обследование более 150 наших военнослужащих, получивших тяжелые ранения в Отечественной войне. Фонд также обеспечит отправку наших тяжело раненых ветеранов на лечение за границу на основании заключения врача.

Ссылка на видео: https://youtu.be/rKPtr7CUasA

Напомним, обратится в Фонд «YAŞAT» и ознакомиться с деятельностью Фонда можно на портале yashat.gov.az.

Ссылка для ознакомления с отчетностью фонда: https://yashat.gov.az/report/tableau.

Также в Фонде функционирует «колл-центр» 8110.

Minval.az