Задержаны лица, пытавшиеся проехать на освобожденные от оккупации земли.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 22 февраля были задержаны два автомобиля марки «Нива». При досмотре водитель и пассажиры, находившиеся в автомобиле в специальной форменной одежде, заявили, что являются военнослужащими. Не представив никаких официальных документов, они пытались проехать на освобожденные от оккупации территории. Их попытка была предотвращена. Нарушители были доставлены в отдел полиции Физулинского района.

Было установлено, что это жители Баку Вусал Абдуллаев, Захир Алишов, Раван Баширов, Панах Ибрагимов и Рашад Алиев, которые незаконно приобрели военную форму.

В их отношении был составлен административный протокол, который был направлен в суд.

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