Порой говорится о высоком пенсионном возрасте в Азербайджане, но это утверждение не имеет под собой никаких оснований.

Об этом сказал завотделом по пенсионной политике и контролю за индивидуальным учетом Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Эльнур Аббасов, передает Trend.

По его словам, в настоящее время пенсионный возраст в Азербайджане невысокий.

«В связи с этим проводятся регулярные исследования, постоянно изучается опыт ряда близких к Азербайджану стран с точки зрения социально-экономического развития», – подчеркнул Аббасов.

Завотделом министерства добавил, что развитие науки и технологий привело к увеличению продолжительности жизни людей.

«Об этом говорят и международные организации. По мере повышения уровня жизни и ее продолжительности пенсионный возраст во всех странах тоже постепенно повышается. Сегодня нельзя найти такое государство, которое не увеличивало бы поэтапно пенсионный возраст», – уточнил Эльнур Аббасов.

Minval.az