В отношении лиц, устраивающих автогонки на дорогах с участием двух или более механических транспортных средств, будет применяться административный арест на срок от 15 суток до 1 месяца.

Это нашло отражение в вынесенном на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса изменении в Кодекс об административных проступках.

Согласно проекту, конкретизируются факты автохулиганства и наказания за них.

Согласно предлагаемому изменению, управление транспортным средством с отрывом одного или нескольких колес механического транспортного средства от дорожного покрытия, внезапное ускорение транспортного средства с изданием продолжительного звука трения колес об дорожное покрытие или за оставление на дорожном покрытии многочисленных следов от колес будет наказываться ограничением права вождения на один год с выплатой штрафа в размере от 500 до 750 манатов или ограничением права вождения транспортного средства на один год в соответствии с обстоятельствами дела с учетом личности совершившего проступок административным арестом от 15 суток до 1 месяца.

Отметим, что автохулиганство это предвзятые действия, сопровождающиеся демонстративным нарушением общественного порядка и спокойствия населения водителем механического транспортного средства, нарушением правил дорожного движения с явным неуважением к общественности.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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