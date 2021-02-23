Кабинет Министров внес изменения в документы «Об утверждении «Содержания обучения в резидентуре и порядок его организации», «Содержание обучения в магистратуре, его организацию и порядок предоставления ученой степени магистра», «Содержание обучения в бакалавриате (основное (высшее базовое) медицинское образование) и порядок его организации» и «Создание докторантур и правила приема в докторантуру».

Согласно «Содержанию обучения в резидентуре и порядку его организации», обучение в резидентуре осуществляется для граждан Азербайджанской Республики на основе госзаказа или на платной основе. Иностранцев и лиц без гражданства принимают в резидентуру на платной основе. Обучение детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки, а также лиц из их окружения в период обучения на платной основе в резидентуре государственных, муниципальных и частных высших учебных заведений оплачивается за счет средств госбюджета.

В соответствии с изменением, это право будет сохранено за детьми, потерявшими родителей и лишенными родительской опеки, и при усыновлении. Усыновленные дети, потерявшие родителей, будут бесплатно обучаться и в магистратуре и бакалавриатуре, сообщает АПА.

Minval.az