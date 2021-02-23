«Вопрос о лимите газа, продаваемого населению по льготной цене, должен быть пересмотрен».

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Азер Бадамов.

Депутат отметил, что в горных районах использование потребление газа больше: «Жители горных районов вынуждены потреблять больше топлива, чем в других регионах. Ко всему населению и регионам применен одинаковый подход в вопросе лимита на газ, продаваемого по льготной цене. 15% населения страны превышает лимит. Среди них, живущие в горных районах, составляют менее 10%. Прошу Тарифный совет увеличить лимит газа для населения, проживающего в горных регионах», цитирует слова Бадамова АПА.

Minval.az