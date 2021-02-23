Государственное морское агентство при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана предупреждает о резком изменении погодных условий в акватории Каспийского моря.

Сгласно информации, поступившей в Национальный центр распознавания и наблюдения с дальнего расстояния, с вечера 23 февраля в акватории Каспийского моря — в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть северо-западный, северный ветер 18-23 м/с с порывами до 25-30 м/с, а 24 февраля в некоторых частях полуострова скорость ветра достигнет 32-35 м/с, прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями. Ожидается, что высота волн в море достигнет 2,0-4,0 метров, по мере усиления ветра — до 5,5-7,5 метров.

Следует отметить, что с момента поступления прогноза погоды в Национальный центр Государственного морского агентства судовладельцы, капитаны, инспекторы контроля портов были проинструктированы в связи с реализацией соответствующих мер. Судам, стоящим на якоре и находящимся в движении, передана информация, даны соответствующие инструкции. В соответствии с погодными условиями обеспечена безопасная стоянка судов в якорных укрытиях.

Minval.az