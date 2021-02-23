Турецкие альпинисты провели акцию в память жертв геноцида, совершенного армянами в азербайджанском городе Ходжалы.

Группа турецких альпинистов совершила восхождение на вершину горы Хача, являющуюся символом Нахчывана, передает «Анадолу».

Восхождение было организовано по инициативе турецкого клуба альпинистов, Общества сохранения и поддержки азербайджанского языка, истории и культуры и Генконсульством Азербайджана в Карсе в память о жертвах резни в Ходжалы, где армяне в ночь с 25 по 26 февраля 1992 года жестоко расправились с сотнями мирных азербайджанцев.

В акции приняли участие 15 альпинистов из разных регионов Турции.

На вершине горы альпинисты развернули плакат с надписью «С уважением чтим память павших в Ходжалы» и флаги Турции и Азербайджана.

Глава клуба альпинистов Орхан Козан сообщил агентству «Анадолу», что акции в память жертв Ходжалинской трагедии организуются клубом традиционно уже шестой год подряд.

«Предыдущую акцию мы проводили с болью в душе, так как Карабах находился под оккупацией. В этом году же с освобождением от оккупации Карабаха наша акция приобрела иной смысл. Мы, конечно, скорбим по павшим, но велика и наша радость. Карабах – это Ходжалы, Карабах – это Азербайджан!», — отметил Козан.

По его словам, несмотря на сильную бурю и снегопад, восхождение прошло успешно.

«Для нас это имеет большое значение», — сказала альпинистка из Газиантепа Эмине Оздемир.

Minval.az