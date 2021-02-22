Министерство энергетики Азербайджана и британская компания BP совместно изучат потенциал и условия для проектов в сфере возобновляемых источников энергии в городах и регионах страны, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Минэнерго и BP в понедельник подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в оценке потенциала и условий, необходимых для крупномасштабных декарбонизированных и интегрированных энергетических и транспортных систем в том числе и для проектов ВИЭ в регионах и городах Азербайджана», — говорится в сообщении.

Меморандум предусматривает создание «Руководящего комитета» и «Рабочей группы» для реализации работ и разработку «Мастер-плана» по декарбонизации для соответствующих регионов или городов Азербайджана.

«Мастер-плана будет охватывать проекты чистой энергии, низкоуглеродного транспорта, зеленых зданий, управления отходами, чистой промышленности, решения для естественного климата, интегрированные партнерства, а также развитие интегрированных и декарбонизированных энергетических и транспортных систем», — отмечает Минэнерго.

«Сегодня в Азербайджане оказывается большая поддержка развитию сфере ВИЭ, особенно созданию зон зеленой энергии. Иностранные и местные инвесторы приглашаются к процессу обеспечения Азербайджана долгосрочными, устойчивыми, дешевыми и экологически чистыми источниками энергии. Подписанный сегодня Меморандум открывает новые возможности для нашего сотрудничества с нашим долгосрочным стратегическим партнером в нефтегазовом секторе, компанией BP, по проектам декарбонизации и возобновляемой энергетики», — заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов, слова которого приводятся в сообщении.

«Меморандум открывает новые возможности для партнерства для ВР и Азербайджана. ВР является энергетическим партнером Азербайджана на протяжении почти трех десятилетий, и мы считаем, что наше успешное сотрудничество обладает огромным потенциалом в то время, когда компания стремится значительно расширить свой бизнес в области низкоуглеродной энергетики и трансформировать предлагаемые услуги в области транспорта и удобства. BP недавно установила партнерские отношения с Хьюстоном и Абердином, и, подписав этот Меморандум, мы хотим изучить аналогичные партнерские отношения с регионами и городами Азербайджана, чтобы предложить интегрированные энергетические и транспортные решения, включая экологически чистую энергию, для сокращения выбросов», — заявил региональный президент BP в Азербайджане, Грузии и Турции Гэрри Джонс.

Minval.az