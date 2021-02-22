«Правительство уже принимает меры, направленные на обеспечение безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев и мирного совместного проживания в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана».

Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на Сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

Министр отметил, что примерно за 30 лет, то есть за годы оккупации Армения совершила против мирного населения, культурного наследия и инфраструктуры Азербайджана серию тяжких преступлений. Он сказал, что существуют многочисленные неопровержимые факты нарушения армянскими военнослужащими прав азербайджанских пленных, их унижения, недостойного обращения с ними, применения по отношению к ним физической силы, ругательств, обезглавливания и надругательства над трупами. По словам министра, Азербайджан решительно настроен, используя свои права в рамках соответствующих двусторонних и многосторонних механизмов, принять все необходимые меры для того, чтобы лица, совершившие эти преступления, предстали перед правосудием.

Minval.az