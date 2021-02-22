По инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой и при организационной поддержке сети Азербайджанской диаспорской молодежи (АДМ) состоялась видеоконференция на тему «Ходжалинская трагедия: незаживающая рана в сердцах».

Как говорится в сообщении комитета, в мероприятии приняли участие профессор Московского государственного университета управления Сергей Гарник, заместитель председателя Русской общины Азербайджана Анастасия Лаврина, житель Ходжалы Анар Абдулов, председатель Объединения азербайджанской молодежи Санкт-Петербурга Эльман Манафов, член правления Азербайджано-российского молодежного объединения Регина Ковалева и другие.

Модератор мероприятия, координатор АДМ по России Илаха Алекберова подробно рассказала о Ходжалинской трагедии, совершенной армянскими вооруженными формированиями в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

Выступившие на мероприятии отметили, что Ходжалинский геноцид был совершен преднамеренно для того, чтобы напугать азербайджанцев, вынудить мирное население покинуть свои дома.

«Мы располагаем страшными цифрами. Вплоть до наказания преступников мы все должны считать себя ходжалинцами и должны добиваться признания мировой общественностью геноцида, совершенного в Ходжалы», — отметила А.Лаврина.

Minval.az