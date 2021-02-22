Азербайджанский город Агдам полностью разрушен армянской армией, буквально стерт с лица земли. Сплошные руины как после атомной бомбардировки. За это варварство надо судить тех, кто это сделал.

Агдам был захвачен армянской армией в 1993 году. За прошедшие десятилетия город целенаправленно и методично разрушали. Вокруг минные поля. Единственное уцелевшее в Агдаме здание — мечеть: окна выбиты, в потолке пробоины. На минаретах были посты армянских корректировщиков артогня.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az