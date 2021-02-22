За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Согласно сообщению Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 75 пациентов выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четверо человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлен в общей сложности 233201 случай заражения коронавирусом, из этого числа 227836 человек благополучно прошел лечение, 3202 пациента клиник скончались.

Лечение 2163 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2555058 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 3942 — за минувшие сутки.

Minval.az