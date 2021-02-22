Возбуждено уголовное дело по факту суицида в Баку 20-летней Севиль Атакишиевой.

В прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 125 «доведение до самоубийства», передает АПА.

«На основании собранных материалов в Хатаинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 УК по факту самоубийства Атакишиевой Севиль Самир гызы 2001 года рождения 21 февраля около 20 часов», — говорится в информации.

Атакишиева бросилась с 20-го этажа здания на территории Хатаинского района столицы.

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