Абоненты, которые будут использовать счетчики с функцией предоплаты вместо демонтируемых с целью государственной проверки газовых счетчиков, будут предоставлены новые возможности, сообщили в ПО «Азеригаз».

На новых счетчиках, которые будут устанавливаться с марта, можно будет получить газ в кредит в размере 20 кубометров. В газовых счетчиках с функцией предоплаты, которые используются в настоящее время, этот объем равен 10 кубометрам.

Учитывая обращения граждан, производственное объединение «Азеригаз» приняло решение запрограммировать эту возможность на газовых счетчиках с функцией предоплаты, которые будут введены в эксплуатацию со следующего месяца.

Minval.az