«Уже в третий раз ожидается изменение погодных условий во второй половине февраля. Но на этот раз арктические воздушные массы будут двигаться с севера на юг, охватят Азербайджан. В настоящее время в средней полосе России температура воздуха на 10-15 градусов ниже нормы, и составляет 25-30 градусов мороза», сказала начальник Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

По ее словам, влияние холодного антициклона проявится вечером 23 февраля в основном в северных и восточных районах страны. Ожидается, что в этих районах выпадет много снега: «Ожидается метель, на дорогах гололед. Резкое повышение атмосферного давления в Баку будет неблагоприятным для метеочувствительных людей.

По прогнозам, что самым холодным днем этой зимы будет 24 февраля. Минус 4-5 градусов воздуха на Абшероне означает понижение нормы на 7-8 градусов»

Minval.az