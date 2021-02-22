С сегодняшнего дня началась вакцинация депутатов Милли Меджлиса Азербайджана от коронавирусной инфекции.

Некоторые депутаты уже сделали прививки.

У переболевших коронавирусом депутатов были взяты анализы для определения наличия антител.

Minval.az