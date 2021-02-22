С сегодняшнего дня началась вакцинация депутатов Милли Меджлиса Азербайджана от коронавирусной инфекции.
Некоторые депутаты уже сделали прививки.
У переболевших коронавирусом депутатов были взяты анализы для определения наличия антител.
С сегодняшнего дня началась вакцинация депутатов Милли Меджлиса Азербайджана от коронавирусной инфекции.
Некоторые депутаты уже сделали прививки.
У переболевших коронавирусом депутатов были взяты анализы для определения наличия антител.
Дата: 2021/02/22 16:13
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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