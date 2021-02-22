«Дорогу победы» (Зефер) из Физули в Шушу планируется ввести в эксплуатацию до конца августа этого года.

Об этом заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов на брифинге, посвященном деятельности за 2020 год и предстоящим задачам, передает Репорт.

Он отметил, что в Шушу можно добираться по земляной дороге: “6-7-километровый участок дороги в Шушу очищен от мин. В этой части мы обеспечили проезд по дороге, насыпанной гравием. Но около 61 км дороги еще не очищено от мин. По этой причине проводить там работу пока невозможно. Дорога будет соответствовать II техническому классу. Мы также учитываем безопасность людей, работающих на строительстве”, — сказал он.

Minval.az