Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) предупредило население в связи с резким изменением погоды.

Как сообщили в министерстве, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 23 февраля до утра 25 февраля ожидается облачная погода с осадками, в ночь с 23 на 24 — снег, 24 февраля — местами интенсивный.

Будет дуть северо-западный ветер, скорость ветра 18-23 м\сек с порывами до 25-30 м\сек, 24 февраля в некоторых местах полуострова ветер временами будет усиливаться до 32-35 м\сек.

По сравнению с предыдущими днями ожидается постепенное понижение температуры на 5-10 градусов — до 0-5 градусов мороза. 24-25 февраля утром и вечером на дорогах будет гололед.

В районах Азербайджана, начиная с вечера 23 февраля в северных и восточных районах до утра 25 февраля временами ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. Интенсивный характер осадков ожидается в основном в горных и предгорных районах.

Будет дуть западный ветер, скорость ветра составит 18-23 м\сек с порывами в некоторых местах до 28-33 м\сек. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха постепенно понизится на 5-10 градусов, в низменных районах температура воздуха составит 3-8 градусов мороза, в горных районах — 15-20 градусов мороза. На дорогах будет гололед.

Minval.az